"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 393 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 393 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,7%, стоп-приказ: 359 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент отчитался за 2022 год по МСФО и показал довольно хорошую динамику по выручке и EBITDA: в годовом выражении 3,2% и 9,5% соответственно. По словам главы компании Игоря Сечина, положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период. "Роснефть" продолжает придерживаться дивидендной политики по выплате 50% прибыли по МСФО, а в периоды резкого снижения цены акций начинает их обратный выкуп. Основная часть выручки компании идет от продажи нефти ESPO в Китай, что позволяет чувствовать себя стабильно", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в локальном восходящем тренде. Цена пробила уровень поддержки и откатилась к нему. Стоп-лосс можно поставить у следующего ближайшего уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 359 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

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