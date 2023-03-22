"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $46

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $46 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,13%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Экспериментальная линейка компании по состоянию на январь 2023 года насчитывала 110 исследовательских программ, в том числе 23 в рамках заключительной третьей фазы клинических испытаний и 16 препаратов на регистрации. Сделка по покупке Seagen позволит компании расширить сегмент препаратов против рака. Рынок отреагировал на эту покупку, и в настоящий момент идет пересмотр перспектив акций Pfizer", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция сломлена после пробоя линии сопротивления и закрепления над ней. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $39 риск на портфель составит 0,41%", - указывают в "Финаме".

Pfizer Inc. - одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, ее линейка экспериментальных препаратов является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли.

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