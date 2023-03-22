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22 марта 2023 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $46 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,13%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Экспериментальная линейка компании по состоянию на январь 2023 года насчитывала 110 исследовательских программ, в том числе 23 в рамках заключительной третьей фазы клинических испытаний и 16 препаратов на регистрации. Сделка по покупке Seagen позволит компании расширить сегмент препаратов против рака. Рынок отреагировал на эту покупку, и в настоящий момент идет пересмотр перспектив акций Pfizer", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения нисходящая тенденция сломлена после пробоя линии сопротивления и закрепления над ней. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $39 риск на портфель составит 0,41%", - указывают в "Финаме". Pfizer Inc. - одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, ее линейка экспериментальных препаратов является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PFIZER-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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