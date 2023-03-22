Банк Англии, скорее всего, повысит ставку на 0,25 п.п. на заседании 23 марта - Freedom Finance Global

Банк Англии на предстоящем 23 марта 2023 года заседании, скорее всего, снова повысит ключевую ставку на 0,25 п.п., считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчкова.

"Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании за февраль выросла с 10,1% до 10,4%. После зафиксированной в январе 2023 года дефляции на уровне 0,6% м/м в феврале вновь отмечена инфляция 1,1% м/м при прогнозе 0,6%. С октября 2022 года рост цен в Соединенном Королевстве ежемесячно замедлялся, и аналитики прогнозировали, что годовая инфляция в феврале впервые с сентября окажется ниже 10% и составит 9,9%. Однако январский фактор теплой погоды в прошлом месяце перестал влиять на цены энергоресурсов, которые вновь начали расти. Как следствие, увеличилась и стоимость коммунальных и бытовых услуг. Значительный вклад в динамику инфляции внесло удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Учитывая эту статистику, предполагаем, что Банк Англии на предстоящем 23 марта заседании снова повысит ключевую ставку на 0,25 п.п." - указывает эксперт в комментарии.

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