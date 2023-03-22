Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций Совкомфлота - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций "Совкомфлота", полагает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов.

"Совкомфлот" продемонстрировал сильные финансовые результаты по итогам 2022 года. Рост финансовых показателей, по всей видимости, был в первую очередь обусловлен высокими ставками на фрахт танкеров. При этом компания сообщила, что подтверждает свою дивидендную политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Таким образом, учитывая, что скорректированная прибыль "Совкомфлота" за 2022 год составила 20,4 млрд руб., итоговый дивиденд может составить порядка 4,3 руб. на акцию", - пишет эксперт.

Стратег инвесткомпании пока сохраняет нейтральный взгляд на акции "Совкомфлота". Объявление положительного решения по дивидендам, по его мнению, может спровоцировать коррекцию котировок акций компании.

Мы не рекомендуем бумаги компании к покупке в настоящий момент, - отмечает Павлов. - Акции "Совкомфлота" с начала года подорожали на 61% - лучшая динамика за период в транспортном секторе. Средний торговый объём за 20 дней увеличился относительно среднего показателя за 3 месяца на 80%. В текущей точке котировки выглядят перегретыми с технической точки зрения".

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