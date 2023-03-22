Золото теряет "бычий" импульс - "Финам"

Золото теряет "бычий" импульс, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин.

"Котировки драгметалла за последние сутки ушли вниз на $70 от своих месячных максимумов, - констатирует эксперт. - Золото утрачивает "бычий" импульс, поскольку столь активное падение котировок говорит и о неустойчивости цены, и о желании спекулянтов зафиксировать прибыль. Чем глубже будет развиваться ценовой откат, тем больше сил и времени потребуется "быкам" для возврата к рекордным отметкам. Видимо, сильная перекупленность и приближение заседания ФРС заставили инвесторов частично зафиксировать прибыль. Если по итогам сегодняшнего заседания ФРС покажет "мягкость" формулировок, это ослабит доллар и может вытолкнуть золото в сторону сильного годового сопротивления на отметке $2080/унц. В противном случае цена опустится в район $1860/унц.".

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