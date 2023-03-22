Рынок переоценивает инфляционные риски - Альфа-банк

Рынок переоценивает инфляционные риски, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

"ЦБ РФ представил очень сильную статистику по банковскому сектору за февраль, - отмечают аналитики. - Розничное кредитование выросло на 1,0% м/м в феврале против роста на 0,5% м/м в январе на фоне восстановления ипотечного рынка в феврале после сезонного спада в январе - рост ипотечного кредитного портфеля ускорился до 1,5% м/м в феврале с 0,6% м/м в январе. В то же время главный сюрприз февраля связан с фондированием, которое также оказалось гораздо сильнее ожиданий. После сильного оттока средств в размере почти 1,0 трлн руб. в январе, что мы связываем с сезонным фактором, приток средств в феврале составил 0,7 трлн руб., и 90% этой суммы поступило на текущие счета домохозяйств".

В целом, в месячном сопоставлении розничные депозиты выросли на 2,0% м/м в феврале против спада на 2,7% м/м в январе, констатируют Орлова и Ростовцева. Таким образом, в целом эксперты банка считают, что статистика по банковскому сектору за февраль соответствует их оценкам, что инфляционные риски не являются существенными, как склонен считать рынок.

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