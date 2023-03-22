"БКС МИ" понизил целевую цену акций Xinyi Solar до HKD14,43

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Xinyi Solar Holdings Ltd. до HKD14,43, что соответствует потенциалу роста 54% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

Рекомендация для бумаг компании подтверждена на уровне "покупать".

"Производственные мощности Xinyi увеличились на конец 2022 года на 43% г/г. В 2023 году компания планирует ввести семь дополнительных производственных линий и тем самым к концу года нарастить мощности на 35%. Мы оптимистично оцениваем лидерские позиции компании Xinyi Solar Holdings, одного из ведущих в мире производителей стекла для солнечных панелей. Ждем заметного повышения рентабельности за счет роста объемов и цен и уверенного спроса в промышленности", - отмечают аналитики.

Динамика прибыли в сегменте стекла в ближайшее время, вероятно, останется ограниченной, поэтому стратеги инвесткомпании понижают прогноз прибыли на 2023 год на 31%, до HKD5,84 млрд, и дают первый прогноз на 2024 год на уровне HKD7,63 млрд.

"Учитывая, что в последнее время цены на кремниевые материалы перестали расти (и это позитивно сказывалось на рыночных настроениях), мы снижаем нашу целевую цену на 18%, до HKD14,43, что соответствует мультипликатору 22x 2023e P/E и предполагает потенциал роста 54%", - делятся своими оценками эксперты.

Xinyi Solar Holdings Ltd. - один из ведущих в мире производителей стекла для солнечных панелей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.