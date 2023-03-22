Нефть может подорожать до $80/барр. при сигнале ФРС об окончании цикла роста ставки - "Солид Брокер"

Нефть может подорожать до $80 за баррель Brent при сигнале ФРС США об окончании цикла роста ключевой ставки, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Правительство РФ решило продлить с марта еще на три месяца сокращение среднесуточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей. По задумке государства, механизм должен восстановить баланс спроса и предложения и поддержать цены на фоне западного давления. Эксперты считают механизм рабочим и ожидают стабилизации ситуации на глобальном нефтяном рынке как раз к моменту истечения добровольных ограничений в РФ. Отметим, что эта мера достаточно легкая и работать она, на наш взгляд, будет только если сокращать добычу в течение нескольких месяцев. При этом Китай пока не нарастил до ожидаемого уровня потребление нефти. Тем не менее, технически нефть уже нащупала локальную поддержку", - пишут эксперты.

Также они обращают внимание на "самое загадочное" заседание ФРС, на котором в принципе будет определен дальнейший вектор по рынкам, в том числе сырьевым. "Если ФРС просигнализирует об окончании цикла роста ставки, то нефть может легко уйти на $80. Однако если будет дальнейшее ужесточение политики, то сразу же повышаются риски рецессии, что снизит спрос на нефть", - прогнозируют аналитики "Солид Брокер".

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