Рубль может укрепиться в среду до 76-76,5 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться в среду до 76-76,5 руб./$1, если цены на нефть продолжат восстанавливаться, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подорожал во вторник до 76,7 руб./$1. Поддержку ему оказал рост цен на нефть до $75 за баррель. Настроения инвесторов на глобальных рынках улучшились, после того как власти США заявили о дальнейшей поддержке финансовой системы. В среду в центре внимания будет решение ФРС по ставке - мы ожидаем ее подъема на 25 б. п., до 4,75-5%. Такого повышения ждет и большинство участников рынка. Если цены на нефть продолжат восстанавливаться, рубль может укрепиться в среду до 76-76,5 руб./$1", - пишут эксперты.

Нефть марки Brent во вторник подорожала на $1,3, до $75,07 за баррель. Цены поддержало решение России продлить сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки до конца июня. В среду наибольший интерес для инвесторов, по мнению экспертов SberCIB, будет представлять риторика ФРС по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики. Так, в течение дня Brent может подорожать до $77 за баррель, если Федрезерв сообщит о намерении смягчить монетарную политику из-за ситуации с американскими банками.

"Доходности ОФЗ, в свою очередь, снизились во вторник на 2-4 б. п. благодаря укреплению рубля, а также решению Минфина предложить на аукционе лишь один выпуск с фиксированным купоном (обычно всегда предлагалось два). В среду доходности гособлигаций могут снизиться еще на несколько базисных пунктов, если ведомство не предоставит повышенных премий на аукционах", - отмечается в комментарии.

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