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21 марта 2023 года 18:00
"Велес Капитал" рекомендует продавать бумаги Норникеля
"Велес Капитал" рекомендует продавать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 10438 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Котировки бумаг "Норникеля" по-прежнему находятся далеко от докризисных уровней, хоть их динамика и оказалась лучше ключевых индексов. Несмотря на ряд позитивных факторов (ослабление рубля, улучшение рентабельности в 2023 году, возобновление дивидендных выплат и распродажа избыточных запасов), мы считаем бумаги компании переоцененными и по-прежнему сохраняющими потенциал падения, - пишет аналитик Василий Данилов. - Наша низкая оценка обусловлена высоким WACC на уровне 15,9%, отражающим возросшие риски инвестирования в российский фондовый рынок. Также мы отмечаем неопределенность относительно дивидендов и формулы их расчета. И хотя говорить о конкретном размере выплат сейчас трудно, можно с уверенностью ожидать значительное падение их уровня в сравнении с докризисным 2021 годом (2689 рублей на акцию). Согласно нашей оценке, дивиденд по итогам 2022 года составит 726 рублей на акцию, за 2023 год - 1019 рублей. С учетом роста уровня ставок такие выплаты обеспечат достаточно скромные доходности в 5% и 7% соответственно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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