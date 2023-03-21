Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг" покупать" для акций Amazon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Amazon.com Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Вдобавок к уже уволенным 18 тысячам сотрудников Amazon сократит штат еще на 9 тысяч человек, что свидетельствует о намерении компании оптимизировать затраты. Мы расцениваем стратегию эмитента как эффективную", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.