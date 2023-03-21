Котировки акций НОВАТЭКа в целом обладают шансами на рост к 1216,8 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "НОВАТЭКа" в целом обладают шансами на рост к уровню 1180 рублей за штуку, а далее к пику сентября прошлого года - 1216,8 рубля, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "НОВАТЭКа" развивают начатый еще на прошлой неделе рост, который ускорился после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 год в размере 60,58 руб. на бумагу (доходность - 5,3%). Кроме того, стало известно, что поставки СПГ из России в Китай в январе-феврале подскочили на 57,4% г/г. В рамках визита Си Цзиньпина в РФ ожидается заключение новых соглашений в том числе по поставкам газа, что позитивно для эмитента, - пишет эксперт в комментарии. - С технической точки зрения цена акции во вторник достигла пика с сентября 2022 года и проверяют на прочность сопротивление 1150 руб. при позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые призывают держать длинные позиции по бумагам выше поддержек 1110 руб. и 1080 руб. Инвесторам стоит помнить разве что об образовавшейся в ходе бурного роста технической перекупленности, которая может увести котировки к указанным поддержкам. В целом при закреплении выше 1150 руб. можно ожидать движения бумаг к 1180 руб., а далее к пику сентября прошлого года - 1216,80 руб."

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