Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Halozyme Therapeutics с целью $41

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Halozyme Therapeutics Inc. с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $29, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Старший аналитик Илья Зубков указывает следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- прибыльный и быстрорастущий биотехнологический бизнес;

- сильный прогноз менеджмента эмитента на 2023 год;

- удобная точка для входа в позицию с фундаментальной и технической точки зрения.

Halozyme Therapeutics Inc. - американская биотехнологическая компания

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