"Финам" открыл торговую идею "покупать акции KB Home с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $33,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"KB Home опубликует квартальный отчет в среду, 22 марта. Ожидаются рост выручки до $1,31 млрд и прибыль на акцию $1,15. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $33,5 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

KB Home - американская домостроительная компания, основанная в 1957 году как Kaufman & Broad в Детройте, штат Мичиган.

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