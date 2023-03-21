"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Williams-Sonoma

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского ритейлера в сегменте товаров для дома Williams-Sonoma Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Williams-Sonoma одна из немногих с нуля построила лидирующие на рынке бренды. Компания значительно опережает конкурентов и генерирует две трети выручки онлайн, снижая количество офлайн-магазинов. Слабый 4К22 не снизил наши ожидания многолетнего роста. У компании сильная конкурентная позиция, менеджмент продемонстрировал адаптивность. Новый долгосрочный прогноз операционной рентабельности "выше 15%" воодушевил ряд инвесторов, - указывают эксперты. - Передовой опыт WSM в онлайн-маркетинге и соцсетях поможет привлечь больше клиентов в США и мире и станет основой для создания новых растущих бизнесов, включая сегмент B2B (продажа мебели отелям, ресторанам и спортивным площадкам)".

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