"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,17%, стоп-приказ: 4300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что в конце февраля "Магнит" заявил о запуске форматов "жестких" дискаунтеров под брендом В1. Это означает выход копании на новый сегмент рынка, что, по мнению аналитиков, позитивно в среднесрочной перспективе.

"С точки зрения технического анализа коррекция немного затянулась, однако восходящий тренд по-прежнему актуален. Кроме того, котировки "Магнита" немного отстают от общего рынка, что может компенсироваться в ближайшее время. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4300 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,50", - указывают эксперты "Финама".

"Магнит" является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноименную сеть магазинов.

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