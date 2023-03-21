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21 марта 2023 года 14:40
Возможно незначительное повышение индекса S&P 500 во вторник - Freedom Finance Global
Возможно незначительное повышение индекса S&P 500 в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Баланс рисков остается нейтральным, поскольку фокус внимания инвесторов смещен на предстоящее заседание ФРС. Фьючерс на S&P 500 указывает на возможность незначительного роста индекса. S&P 500 в данный момент находится на распутье и колеблется вблизи 200-дневной скользящей средней, однако все еще остается выше границы "медвежьего" канала. Осцилляторы пока не подают четких сигналов", - пишет эксперт. Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией в банковском секторе, подчеркивается в комментарии. Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что сотрудники Казначейства рассматривают способы, с помощью которых регулирующие органы могли бы использовать чрезвычайные полномочия для выдачи временной гарантии по депозитам на сумму более $250 тыс. без официального одобрения Конгресса. Власти, со своей стороны, не считают такие действия необходимыми, хотя разрабатывают стратегию на случай ухудшения ситуации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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