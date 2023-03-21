Возможно незначительное повышение индекса S&P 500 во вторник - Freedom Finance Global

Возможно незначительное повышение индекса S&P 500 в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Баланс рисков остается нейтральным, поскольку фокус внимания инвесторов смещен на предстоящее заседание ФРС. Фьючерс на S&P 500 указывает на возможность незначительного роста индекса. S&P 500 в данный момент находится на распутье и колеблется вблизи 200-дневной скользящей средней, однако все еще остается выше границы "медвежьего" канала. Осцилляторы пока не подают четких сигналов", - пишет эксперт.

Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией в банковском секторе, подчеркивается в комментарии. Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что сотрудники Казначейства рассматривают способы, с помощью которых регулирующие органы могли бы использовать чрезвычайные полномочия для выдачи временной гарантии по депозитам на сумму более $250 тыс. без официального одобрения Конгресса. Власти, со своей стороны, не считают такие действия необходимыми, хотя разрабатывают стратегию на случай ухудшения ситуации.

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