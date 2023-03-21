"Префы" Мечела пока менее привлекательны, чем обыкновенные акции - "Мои Инвестиции"

Привилегированные акции ОАО "Мечел" в настоящее время выглядят менее привлекательными для покупки, чем обыкновенные акции компании, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цены на коксующийся уголь на внутреннем рынке находятся под давлением из-за ограниченной пропускной мощности ж/д, а глобальные цены на коксующийся уголь поддерживает рост спроса благодаря восстановлению деловой активности в Китае. В отличии от другой публичной компании на российском рынке, "Распадской", основной экспортный актив "Мечела" (Якутуголь) расположен восточнее узких мест в ж/д, что позволяет получать выгоду от высоких цен на коксующийся уголь на глобальном рынке", - отмечают аналитики.

На их взгляд, "Мечел" менее чувствителен к возможным ограничениям на цены на уголь на внутреннем рынке.

"Чистый долг/EBITDA компании по итогам 2022 года может быть ниже 1,5x, - указывают эксперты. - Если цены на коксующийся уголь будут сохраняться на текущем повышенном уровне, компания сможет полностью погасить долг в 2025 году. Именно высокий долг был основной причиной низкой оценки компании по мультипликаторам в предыдущие годы и не позволял инвестировать в поддержание и развитие деятельности, а также распределять денежные средства акционерам. По нашей оценке, при текущих ценах на уголь и курс рубля акции торгуются по мультипликатору P/E 1x, и EV/EBITDA 1,9x".

Тем не менее, аналитики не ожидают, что компаний выплатит дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год: исходя из последней отчетности по РСБУ за 9М2022, у "Мечела" недостаточно стоимости чистых активов (СЧА) для выплаты 20% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов.

"Таким образом, мы предпочитаем обыкновенные акции "Мечела" перед привилегированными как ставку на высокие цены на коксующийся уголь на глобальном рынке и снижение долговой нагрузки в будущем", - резюмируют стратеги телеграм-канала.

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