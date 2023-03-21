Вероятно повышение котировок нефти до $80-90/барр. во 2П23 - "Финам"

Вероятно повышение котировок нефти до $80-90за баррель Brent во II полугодии 2023 года, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин.

"Мы полагаем, что котировки Brent могут опустится в район сильной поддержки $70-68/барр. Ниже - маловероятно, поскольку альянс ОПЕК уже на ближайшем апрельском заседании может выступить на защиту цен с предложением по сокращению добычи. Если это случится, то будет мощный стимул для роста цен. Сейчас на мировом рынке нефти отмечается профицит сырья, а значит и более низкие цены. Однако во второй половине 2023 года можно ожидать повышения котировок Brent в район $80-90/барр, поскольку Китай к тому времени, вероятно, разгонит свою экономику и увеличит спрос на энергоносители, а Россия, напротив, немного снизит предложение нефти из-за ужесточения санкций", - эксперт.

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