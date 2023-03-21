"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций WEC Energy Group с целевой ценой $106 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Рецессия в экономике давит на спрос в цикличных секторах, но населению по-прежнему нужно включать свет, поэтому сектор электроэнергетики зачастую считается относительно безопасной гаванью, - отмечают аналитики. - Наш фаворит в секторе - WEC Energy Group. Акции WEC - одни из немногих, которые, на наш взгляд, подходят в качестве базовых в секторе для диверсифицированного портфеля, вне зависимости от уровня процентной ставки. WEC - одна из крупнейших электрогенерирующих компаний, занимает первое место на Среднем Западе. Свыше 99% прибыли генерируется в регулируемом бизнесе, который представляется нам более стабильным, чем нерегулируемый. Текущая дивдоходность акций - около 3,3%".

WEC - одна из крупнейших генкомпаний, занимает первое место на Среднем Западе. Свыше 99% прибыли генерируется в стабильном регулируемом бизнесе

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.