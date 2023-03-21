Возможно повышение ставки ЦБР до 7,75% на заседании 28 апреля - Совкомбанк

Возможно повышение Банком России ключевой ставки до 7,75% на заседании 28 апреля, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Мы ожидаем, что годовая инфляция к концу марта упадёт до 3,4% из-за ухода из базы расчета высокого значения марта 2022 года в 7,6%. Полагаем, что годовая инфляция до июня будет оставаться ниже целевых 4%. В то же время мы полагаем, что если недельная инфляция в ближайшие недели начнёт ускоряться и будет находиться выше сезонной нормы, то уже на следующем заседании 28 апреля возможно повышение ключевой ставки на 25 б.п., до 7,75%", - прогнозирует эксперт.

В базовом сценарии Васильев ожидает, что уже летом годовая инфляция вернётся выше целевых 4% и к концу года поднимется до 7%. Для сдерживания роста цен Банк России в середине года начнёт цикл повышения ключевой ставки и к концу года повысит ставку на 75 б.п., до 8,25%.

"Однако в то же время риски, скорее, смещены в сторону более слабого курса рубля и более высокого дефицита бюджета в этом году, - подчеркивает аналитик банка. - В случае разрастания финансового кризиса на Западе и наступления глобальной рецессии вероятно дальнейшее падение цен на нефть и другое сырьё. Реализация этого рискового сценария может потребовать проведения более жёсткой монетарной политики и повышения ключевой ставки в этом году до 8,5-9,0%".

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