.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно повышение ставки ЦБР до 7,75% на заседании 28 апреля - Совкомбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 марта 2023 года 13:13
Возможно повышение ставки ЦБР до 7,75% на заседании 28 апреля - Совкомбанк
Возможно повышение Банком России ключевой ставки до 7,75% на заседании 28 апреля, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Мы ожидаем, что годовая инфляция к концу марта упадёт до 3,4% из-за ухода из базы расчета высокого значения марта 2022 года в 7,6%. Полагаем, что годовая инфляция до июня будет оставаться ниже целевых 4%. В то же время мы полагаем, что если недельная инфляция в ближайшие недели начнёт ускоряться и будет находиться выше сезонной нормы, то уже на следующем заседании 28 апреля возможно повышение ключевой ставки на 25 б.п., до 7,75%", - прогнозирует эксперт. В базовом сценарии Васильев ожидает, что уже летом годовая инфляция вернётся выше целевых 4% и к концу года поднимется до 7%. Для сдерживания роста цен Банк России в середине года начнёт цикл повышения ключевой ставки и к концу года повысит ставку на 75 б.п., до 8,25%. "Однако в то же время риски, скорее, смещены в сторону более слабого курса рубля и более высокого дефицита бюджета в этом году, - подчеркивает аналитик банка. - В случае разрастания финансового кризиса на Западе и наступления глобальной рецессии вероятно дальнейшее падение цен на нефть и другое сырьё. Реализация этого рискового сценария может потребовать проведения более жёсткой монетарной политики и повышения ключевой ставки в этом году до 8,5-9,0%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
21 марта 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций американской сети дискаунтеров Dollar General, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Это один из немногих ритейлеров, который наращивает торговые площади и показывает положительную динамику сопоставимых продаж, - отмечается... читать дальше
.21 марта 2023 года 18:42
"КИТ Финанс Брокер" понизил рейтинг акций "Роснефти" с "покупать" до "держать" с целевой ценой 400 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 20% с учётом дивидендов, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Баженова. "Роснефть" опубликовала финансовые результаты за 2022 года. Выручка... читать дальше
.21 марта 2023 года 18:22
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную цену акций FedEx Corp. с $200 до $240 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" на фоне возобновления роста прибыли, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Последнее время компания росла вместе с потребительским сектором, а в особенности ее... читать дальше
.21 марта 2023 года 18:00
"Велес Капитал" рекомендует продавать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 10438 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Котировки бумаг "Норникеля" по-прежнему находятся далеко от докризисных уровней, хоть их динамика и оказалась лучше ключевых... читать дальше
.21 марта 2023 года 17:38
Цена газа в Европе может опуститься к $400/тыс. куб. м в марте-апреле 2023г - Freedom Finance Global
Спотовая цена газа в Европе может опуститься в район $400 за тысячу кубометров уже в марте-апреле 2023 года с учетом окончания отопительного сезона и возможного роста поставок со стороны США, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Хотя запасы в подземных... читать дальше
.21 марта 2023 года 17:13
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Amazon.com Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Вдобавок к уже уволенным 18 тысячам сотрудников Amazon сократит штат еще на 9 тысяч человек, что свидетельствует о намерении компании оптимизировать затраты. Мы расцениваем... читать дальше
.21 марта 2023 года 16:51
Бумаги Pinduoduo сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность, рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $105 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Романа Лукьянчикова. "Мы оцениваем результаты компании за 4К22 нейтрально позитивно: рост... читать дальше
.21 марта 2023 года 16:32
Котировки акций "НОВАТЭКа" в целом обладают шансами на рост к уровню 1180 рублей за штуку, а далее к пику сентября прошлого года - 1216,8 рубля, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "НОВАТЭКа" развивают начатый еще на прошлой неделе рост,... читать дальше
.21 марта 2023 года 16:07
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Halozyme Therapeutics Inc. с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $29, говорится в комментарии инвестиционной компании. Старший аналитик Илья Зубков указывает следующие... читать дальше
.21 марта 2023 года 15:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции KB Home с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $33,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "KB Home опубликует квартальный отчет в среду, 22... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.