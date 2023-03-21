"Финам" понизил рейтинг акций AgriBank класса H до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с "покупать" до "держать" и сохранил их целевую цену на конец 2023 года на уровне HKD2,96, что предполагает потенциал роста 2,4%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса AgriBank. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые, и на таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране. Это, в свою очередь, продолжит поддерживать финансовые показатели AgriBank, учитывая сильную позицию банка в секторе. Между тем акции AgriBank заметно подорожали за последние месяцы, и потенциал их дальнейшего укрепления уже выглядит ограниченным", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Agricultural Bank of China (AgriBank) - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов.

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