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21 марта 2023 года 12:29
ЦБР может вернуться к вопросу снижения ставки во 2П23 - "Альфа-Капитал"
Банк России может вернуться к обсуждению возможности снижения уровня ключевой ставки во второй половине текущего года, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. "Как и ожидал рынок, Банк России 17 марта сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. И в целом риторика ЦБ претерпела минимальные изменения по сравнению с заявлениями, сделанными в феврале. В частности, ожидания ЦБ по инфляции сохранились на уровне 5-7% в этом году, при этом текущий прирост цен оценивается в 4%. В ЦБ также отмечают снижение инфляционных ожиданий и восстановление деловой и потребительской активности, хотя, как говорится в заявлении, рост экономики ограничен рядом факторов. Население продолжает придерживаться сберегательной модели поведения, но при этом у граждан растет объем ликвидных активов, что также может рассматриваться как потенциальный риск, - отмечает эксперт в комментарии. - Среди других проинфляционных факторов регулятор отмечает риски удорожания импорта, а также возможное ослабление рубля. Хотя надо отметить, что последнее снижение курса национальной валюты практически не отразилось на уровне цен. Если уровень инфляции продолжит снижаться, вероятность повышения ключевой ставки не такая высокая. Мы ожидаем, что в базовом сценарии ставка пока останется неизменной, а во второй половине года ЦБ вновь может вернуться к обсуждению возможности снизить ставку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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