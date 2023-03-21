Справедливая YTM новых бондов Совкомфлота серии 001Р-01 находится ниже 4% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска облигаций "Совкомфлота" серии 001Р-01 находится ниже 4% годовых, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

ПАО "Совкомфлот" 23 марта планирует сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд юаней, отмечает эксперт.

Минимальная заявка при размещении будет кратна 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 5,25% годовых. Купоны полугодовые.

Техразмещение запланировано на 28 марта.

"На прошлой неделе наблюдались распродажи в коротких юаневых облигациях российских эмитентов, при этом среднесрочные бумаги показали некоторый рост доходностей. Так, бумаги "Металлоинвеста" серии 001Р-03 торгуются сейчас с доходностью 3,7% годовых при дюрации 2,6 года, а ОК "РусАл" серии БО-001Р-02 - 4,05% годовых при дюрации 2,6 года. Ориентируясь на вторичный рынок, можно предположить, что справедливая доходность нового выпуска "Совкомфлота" находится ниже отметки в 4% годовых", - указывает аналитик в комментарии.

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