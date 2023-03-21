Рубль может укрепиться до 76 руб./$1 к концу недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до 76 руб./$1 к концу недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник двигался в широком диапазоне, несколько ослабившись по итогам дня. Давление на рубль продолжают оказывать упавшие относительно февраля цены на нефть в мире. Во вторник курс USD/RUB находится у 77 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Дальнейшую динамику рублю задаст реакция товарного рынка на завтрашние решения ФРС - при существенном восстановлении цен на нефть курс USD/RUB может опуститься в сторону 76 руб./$1 к концу недели, в том числе на фоне налогового периода", - пишут эксперты банка.

Они также напоминают, что нефтяные цены по итогам понедельника смогли вырасти. Поддержку им оказало ослабление доллара. Во вторник, впрочем, доллар вновь укрепляется, и фьючерсы Brent снизились к $73,3/барр. Этим вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по запасам от Американского института нефти. Тем не менее, в преддверии завтрашнего заседания ФРС котировки могут слабо реагировать на статистику по запасам, полагают в банке. Вероятно, фьючерсы Brent будут показывать разнонаправленную динамику до раскрытия итогов заседания американского регулятора в среду вечером.

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