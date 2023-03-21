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21 марта 2023 года 10:56
Акции Интер РАО интересны для инвестиций - "Открытие Инвестиции"
Акции "Интер РАО" в настоящее время представляют интерес для инвестиций, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова. "Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,2834 руб. на акцию. В декабре 2022 года гендиректор Борис Ковальчук говорил, что компания планирует выплатить дивиденды за 2022 год в традиционном для нее размере - 25% чистой прибыли по МСФО. Сам отчет по МСФО по итогам 2022 год раскрыт не был, поэтому неясно какую долю прибыли компания направила от МСФО и можно ли делать соответствующие расчеты. Однако за 2021 год эмитент выплатил акционерам дивиденды в размере 0,2366 руб. на акцию, всего 24,699 млрд руб. Таким образом, дивидендные выплаты выросли на 20%, что примерно соответствует росту чистой прибыли компании по РСБУ. Дивидендная доходность по акциям компании составляет около 8%, что сопоставимо с депозитами банков. Мы считаем, акции "Интер РАО" интересными для инвестирования и положительно расцениваем новость о выплате дивидендов", - указывает Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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