"Солид Брокер" повысил целевую цену "префов" Сбербанка до 280 руб

"Солид Брокер" повысил целевую цену привилегированных акций Сбербанка с 259 руб. до 280 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

"Сбер рекомендовал рекордные дивиденды за 2022 год, которые будут выплачены в том числе из нераспределенной прибыли. Банк сейчас в прекрасной форме и может без ущерба для капитала подпитывать бюджет и рынок. Ожидаем роста акций как от дивидендной отсечке, так и после неё", - пишут эксперты.

Они указывают на ряд позитивных факторов инвестиционной идеи:

- Крупнейший системообразующий банк.

- Относительно низкая ставка ЦБ РФ и нейтральная ДКП.

- Рост кредитного портфеля несмотря на санкции и экономическую обстановку.

- Выход на положительную траекторию прибыли со второй половины 2022 года.

- Низкая оценка капитализации банка по мультипликаторам и DDM-модели.

- Высокий запас по достаточности капитала.

- Ожидаемое начало выплат дивидендов в 2023 году.

Негативные факторы и риски:

- Риски второй волны падения экономики и проблем у заёмщиков при падении цен на нефть.

- Риск одноразового налога (windfall-tax).

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