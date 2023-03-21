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21 марта 2023 года 10:40
"Солид Брокер" повысил целевую цену "префов" Сбербанка до 280 руб
"Солид Брокер" повысил целевую цену привилегированных акций Сбербанка с 259 руб. до 280 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. "Сбер рекомендовал рекордные дивиденды за 2022 год, которые будут выплачены в том числе из нераспределенной прибыли. Банк сейчас в прекрасной форме и может без ущерба для капитала подпитывать бюджет и рынок. Ожидаем роста акций как от дивидендной отсечке, так и после неё", - пишут эксперты. Они указывают на ряд позитивных факторов инвестиционной идеи: - Крупнейший системообразующий банк. - Относительно низкая ставка ЦБ РФ и нейтральная ДКП. - Рост кредитного портфеля несмотря на санкции и экономическую обстановку. - Выход на положительную траекторию прибыли со второй половины 2022 года. - Низкая оценка капитализации банка по мультипликаторам и DDM-модели. - Высокий запас по достаточности капитала. - Ожидаемое начало выплат дивидендов в 2023 году. Негативные факторы и риски: - Риски второй волны падения экономики и проблем у заёмщиков при падении цен на нефть. - Риск одноразового налога (windfall-tax). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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