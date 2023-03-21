Возможно сохранение повышенной волатильности на нефтяном рынке на текущей неделе - БКС Экспресс

Возможно сохранение повышенной волатильности на нефтяном рынке на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в понедельник немного отскочили. Частично могло сказаться восстановление длинных позиций после выходных, к чему располагали привлекательно низкие ценовые уровни в районе $70 за баррель марки Brent. Однако сентимент остается тревожным, и нет уверенности в том, что ФРС США на этой неделе действительно поддержит рынки смягчением своей позиции. Заседание регулятора стартует во вторник, а в среду члены ФРС примут решение по ключевой ставке, - отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрировали признаки осторожного восстановления, что может привлечь больше участников рынка на сложившихся низких уровнях, особенно если консенсус о смягчении позиции ФРС будет преобладать. Тем не менее уверенности в устойчивом восстановлении пока нет, повышенная волатильность на текущей неделе все еще может иметь место".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.