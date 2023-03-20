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20 марта 2023 года 19:02
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, Qiwi, "Мечел", "Полюс" и "Северсталь". "Одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности бумаг Сбера стала рекомендация наблюдательного совета банка по дивидендам за 2022 год - 25 руб. на акцию, что по текущим котировкам соответствует около 12,5% дивидендной доходности, - отмечают аналитики. - Таким образом, Сбер может сохранить высокий уровень дивидендов и после выплат за 2022 год. Акции сильно выросли после рекомендации наблюдательного совета, но потенциал роста еще сохраняется. 12,5% дивдоходности в топовой голубой фишке - слишком привлекательно. В ближайшие месяцы допускаем подъем к 230-240 руб. за бумагу". По мнению экспертов, в свете ожидаемого роста финансовых показателей за IV квартал стоит присмотреться к акциям Qiwi. Компания показала мощные результаты за III квартал на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов. В IV квартале ожидается дальнейший рост объемов, что при сохраняющихся повышенных процентных ставках позволит Qiwi улучшить ключевые финансовые метрики, отмечается в комментарии. "Драйвером для бумаг станет отчет за IV квартал. Его дата пока не определена, ориентировочно - конец марта. При этом ожидания сильных показателей могут закладываться в бумаги заранее. С технической точки зрения акции Qiwi двигаются в восходящем тренде. В среднесрочной перспективе есть потенциал подъема к 525 руб.", - пишут стратеги БКС Экспресс. Ослабление рубля в 2022 году увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. По мнению аналитиков, в совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций "Мечела". "Позитивная конъюнктура позволяет "Мечелу" снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Дополнительный позитивный драйвер - компания не должна попасть под давление windfall tax. Ориентирами на ближайшие месяцы можно выделить зону 150-165 руб. В более долгосрочной перспективе при сохранении цен бумаги могут обновить вершины 2021 года", - прогнозируют стратеги. В свете роста цен на золото эксперты рекомендуют обратить внимание на акции "Полюса": "Котировки пробили уровень $2000 за унцию. В среднесрочной перспективе допускаем продолжения подъема в свете ожидаемого смягчения риторики мировых ЦБ по денежно-кредитной политике. "Полюс" в 2023 году должен восстановить объемы продаж после снижения в 2022 года, что в условиях более высоких цен позволит нарастить прибыль. В рамках публикации отчета за 2022 год компания отметила, что "Полюс" остается привержен действующей дивидендной политике". Эксперты допускают, что, размер выплат в таком случае будет небольшим из-за ухудшения финансовых результатов в 2022 году (около 4-8%), но важен сам факт возвращения к выплатам. Ориентиром роста в среднесрочной перспективе они выделяют зону 10000-10500 руб. В случае ралли в золоте возможны и более высокие уровни. "Акции "Северстали" интересны в свете роста цен на сталь в РФ. Улучшение конъюнктуры позволит компании улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 года. При спокойной ситуации на рынке, "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года. Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить зону 1160-1200 руб.", - пишут аналитики "БКС Экспресс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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