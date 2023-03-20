Рубль останется под давлением на текущей неделе - "БКС МИ"

Рубль, скорее всего, останется под давлением на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Мы ожидаем, что на этой неделе рубль окажется под давлением, поскольку цены на нефть, вероятно, останутся волатильными в условиях внешнего финансового шока. В то же время в конце недели некоторую поддержку рублю могут оказать продажи экспортеров в иностранной валюте с наступлением очередного периода налоговых платежей. Таким образом, мы не ожидаем ослабления рубля ниже 78 руб./$1 до пятницы. Продолжающийся благоприятный налоговый период также будет способствовать укреплению рубля в начале следующей недели, и рубль может вернуться к 76 руб./$1, если мы не увидим существенных изменений цен на нефть", - прогнозирует аналитик.

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