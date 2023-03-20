Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликует финансовые результаты за 4К22 в пятницу, 24 марта. Мы ожидаем улучшение прогноза операционных показателей ресторанного бизнеса в 2023 году на фоне снятия ограничений, связанных с коронавирусом в Китае и политикой правительства страны по поддержке потребителей. По нашим оценкам, акции компании торгуются с прогнозным мультипликатором P/E в 2023 году на уровне 25х P/E против консенсуса 30x", - отмечают эксперты.

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