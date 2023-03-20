SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 525 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

"Татнефть" в пятницу, 17 марта, отчиталась по МСФО за 2022 год. Результаты оказались лучшими за всю историю компании: EBITDA выросла на 60% (до 473 млрд руб.), а чистая прибыль - на 44% (до 285 млрд руб.). Особенно впечатляют результаты в сегменте переработки: его вклад в EBITDA по итогам года почти утроился. Современный НПЗ "Танеко" позволил компании хорошо заработать благодаря высоким крек-спредам - разнице в стоимости нефти и продуктов переработки - на дизельное топливо и бензин в 2022 году. Но компания едва ли сумеет повторить успех в текущем году, поскольку спреды на бензин и дизтопливо снизились. Если эмитент по-прежнему будет выплачивать акционерам 50% прибыли по МСФО, дивиденды за 2022 год могут составить 21,7 руб. на акцию (доходность - 6,5%). Мы полагаем, что "Татнефть" может выплатить и больше: денежный поток для акционеров достиг 216 млрд руб. и превысил 50% чистой прибыли", - отмечает эксперт Геннадий Суханов.

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