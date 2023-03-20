"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $135

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $135 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $114, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Nike отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 финансового года во вторник, 21 марта. Ожидается, что выручка составит $11,48 млрд, а прибыль на акцию - $0,56. Полагаем, что отчетность эмитента превзойдет прогнозы, учитывая позитивные отчеты компаний из индустрии", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от сильного локального уровня поддержки, сохраняется импульс движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $135. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $114 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Nike Inc. - американская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви.

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