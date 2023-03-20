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20 марта 2023 года 14:44
Отчётность Татнефти позволяет рассчитывать на выплату неплохих финальных дивидендов - "Финам"
Отчётность "Татнефти" за 2022 год позволяет рассчитывать на выплату неплохих финальных дивидендов, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Татнефть" отчиталась по МСФО за 2022 год. Выручка нефтяника выросла на 18,4% г/г до 1 427,1 млрд руб., EBITDA - на 55,1% г/г до 448,4 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 43,4% до 284,6 млрд руб. Также сильную динамику показал свободный денежный поток, который вырос на 32,6% г/г, хотя небольшое давление на его динамику оказал рост оборотного капитала. На этом фоне продолжает увеличиваться количество денежных средств на счетах компании - чистый долг по итогам года составил -153,4 млрд руб.", - отмечается в комментарии. По мнению эксперта, отчётность "Татнефти" выглядят позитивно. На фоне неожиданно сильного показателя чистой прибыли в случае нормы выплат в 50% прибыли по МСФО финальный дивиденд может составить 21,6 руб. на акцию, что выше ожиданий консенсуса. Кауфман полагает, что ожидания по выплате финальных дивидендов могут поддержать акции "Татнефти" в ближайшие месяцы. "Наш текущий рейтинг по обыкновенным акциям "Татнефти" - "покупать". Целевая цена составляет 383,2 руб., что соответствует апсайду 9,9%. При этом на фоне аномального отсутствия дисконта привилегированных акций к обыкновенным текущий рейтинг по ним - "держать". Целевая цена по "префам" составляет 359,0 руб., что соответствует апсайду 3,2%", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет. .
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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