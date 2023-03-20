БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли РЕСО Лизинг БО-П-11, МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02 и О''''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В корпоративном сегменте премии за риск остаются стабильными за исключением высокодоходных бумаг, - указывают аналитики. - Доходности по бондам низкой рейтинговой категории постепенно снижаются. На прошлой неделе G-спред по индексу Cbonds High Yield опустился до 500 б. п. впервые с февраля 2022 г. Стабильность экономических условий постепенно ведет к переоценке рисков и улучшению рыночного сентимента. Этот тренд может наблюдаться и дальше при отсутствии новых рыночных шоков".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.