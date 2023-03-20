Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время, риски по-настоящему глубокой коррекции с текущего уровня пока выглядят невысокими, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Сценарий дальнейшего роста цены драгметаллов по-прежнему сохраняется. Спасение банков - это проинфляционный фактор. В золото в текущей ситуации должна продолжить закладываться дополнительная премия за повышенный спрос на защиту от инфляции.Не исключаю, что в случае закрепления чуть выше $2000 за тройскую унцию далее может сработать психологический фактор и случится "panic buy", то есть еще одно ускорение к $2100-2200. В то же время риски по-настоящему глубокой коррекции в золоте с текущих отметок пока выглядят невысокими. Оснований для этого не наблюдается. В такой ситуации аллокация части портфеля на драгметаллы по-прежнему выглядит оправданной", - пишет аналитик в комментарии.

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