Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать" на фоне хороших результатов компании за 2022 год по МСФО, сообщается в обзоре банка.

"Татнефть" опубликовала хорошие результаты за 2022 год по МСФО при выросших объемах в годовом сопоставлении и благоприятных ценовых факторах, - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Финансовое положение компании за год улучшилось, отрицательный чистый долг составил 153 млрд руб. против 34 млрд руб. на конец 2021 года. Превышение консенсус-прогноза по EBITDA и чистой прибыли позитивно для акций "Татнефти". Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Чистая прибыль по МСФО в 2022 году превысила показатель по РСБУ. В связи с этим минимальный размер финального дивиденда за 2022 году должен составить 21,6 руб./акцию (дивидендная доходность - 6%)".

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