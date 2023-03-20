"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $311,6 за штуку на ноябрь 2023 года.

"Сектор здравоохранения обрел особую значимость за период с начала пандемии коронавируса. Новые разработки, лекарства и вакцины обеспечивают рост акций ведущих представителей биофармацевтической индустрии. Регулирующие нормы в отрасли из-за чрезвычайных обстоятельств пандемии стали более гибкими. Недавняя турбулентность на мировых рынках из-за признаков неблагополучия в банковском секторе дала понять, что "защитные" вложения" в здравоохранение остаются актуальными в текущем году", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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