Инвестбанк Синара ожидает ухудшения финпоказателей Группы ЛСР в 2023г

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" ожидают ухудшения финансовых показателей "Группы ЛСР" в 2023 году, отмечается в комментарии.

"Группа ЛСР" в текущем году столкнется с низким спросом на проекты элитного и бизнес-класса, которые составляют около половины всего портфеля компании, так как обеспеченные потенциальные покупатели пока откладывают дорогие приобретения, учитывая нестабильность геополитической и экономической ситуации, - пишет аналитик Ирина Фомкина. - Это окажет негативное воздействие на доходы компании. Помимо этого, мы считаем, что пик рентабельности прошел в 2022 году, и ожидаем ухудшения показателей, а также сокращения объема строительства в 2023 году относительно показателя 2022 года. Наш рейтинг по акциям "Группы ЛСР" - "держать", целевая цена - 525 руб. за штуку".

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