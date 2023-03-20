ЦБР может сохранить ставку на уровне 7,5% в апреле 2023г - "БКС МИ"

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и на заседании в апреле 2023 года, при этом к концу текущего года возможно ее смещение в диапазон 6,5-7%, считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

"Мы считаем, что ослабление инфляционного фона в конце февраля-начале марта сбалансировалось усилением проинфляционных рисков из-за дальнейшей дестабилизации внешних условий. В результате риторика ЦБ осталась достаточно жесткой. Исходя из пресс-релиза ждем сохранения ставки на ближайшем заседании. Риски, особенно связанные с внешней повесткой, остаются повышенными - снижаются цены на энергоресурсы, слабеет рубль, что является потенциалом ускорения роста цен. Внутренние факторы также способствуют завышенному уровню цен, включая ограниченное предложение на рынке труда и высокие госрасходы. В целом акцент в пресс-релизе чуть больше делается в сторону рисков со стороны предложения, сложная логистика, проблемы в расчетах - потенциальное инфляционное давление, с которым, однако, ЦБ не может бороться через механизм повышения ставки, - пишет эксперт в обзоре. - К концу года при устойчивости текущих трендов - подавленном частном потреблении, стабилизации госрасходов и снижении инфляционного фона - сохраняем наш прогноз по смещению ставки в диапазон 6,5-7% годовых".

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