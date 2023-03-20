Акции FedEx, Amgen и Nike будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции FedEx Corp., Amgen Inc. и Nike Inc. будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Логистическая компания FedEx накануне представила отчетность за III финквартал - лучше консенсус-ожиданий аналитиков. Компания улучшила прогноз по прибыли на текущий финансовый год. В III квартале компания добилась экономии в размере $1,2 млрд. FedEx продолжит оптимизировать издержки, преимущественно за счет сокращения рабочих мест. Наша рекомендация - "покупать" с целью на год $200 за акцию", - пишет Холоденко.

Акции FedEx в пятницу росли, котировка - $220. На взгляд аналитика, есть риски спуска бумаг в район $215, где они могут нащупать поддержку.

"Биотехнологическая компания Amgen планирует сократить еще около 450 сотрудников, или 2% штата, - указывает Холоденко. - Причина сокращения - корректировка расходов ввиду ценовой конъюнктуры на рынке лекарств и сохранения высокой инфляции. Позитивный среднесрочный фактор - в конце января сообщила о запуске в США препарата Amjevita. Наша рекомендация - "покупать" с целью на год $270 за акцию".

Акции Amgen в пятницу упали на 2,4%, котировка - $229. По мнению эксперта, бумаги могут вновь протестировать поддержку $225-220, откуда может начаться отскок.

"Компания Nike представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США, - отмечает Холоденко. - В среду возможны сильные движения в бумагах NKE. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сокращение EPS с $0,87 до $0,55 (г/г). За последние 90 дней оценка сократилась с $0,68 до $0,55, создав почву для позитивных движений. Наша рекомендация - "держать".

Котировки акций NKE, на взгляд аналитика, "зависли" над уровнем поддержки $118. "В районе $124 проходит 50-дневная скользящая средняя. При закреплении выше этой отметки NKE могут отправиться в район $130. Негативный сценарий предполагает спуск акций в район $110", - прогнозирует эксперт БКС Экспресс.

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