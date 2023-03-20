"Финам" сохраняет перспективную оценку цены акций "НОВАТЭКа", прогнозная стоимость составляет 1277,4 руб. за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "НОВАТЭКа". Ключевым положительным фактором в инвестиционной истории компании является реализация проектов в сфере СПГ - в конце текущего года планируется ввести в эксплуатацию первую линию завода "Арктик СПГ 2", а также до конца года ожидается принятие финального инвестиционного решения по проекту "Обский СПГ". Мы полагаем, что сочетание достаточно высокой дивидендной доходности и перспектив роста бизнеса продолжат поддерживать акции эмитента в ближайшие кварталы. Наша текущая целевая цена по ним составляет 1277,4 руб. за штуку", - пишет эксперт.

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