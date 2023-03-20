Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс цен производителей Германии в феврале (10:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в январе (13:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (17:00 МСК и 19:00 МСК);

- Си Цзиньпин посетит Россию с визитом.

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