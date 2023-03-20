Потенциал роста бумаг X5 Retail сохраняется - ПСБ

Потенциал роста бумаг X5 Retail Group сохраняется, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы оцениваем результаты компании за 4К22 как нейтральные. Несмотря на вполне позитивную отчетность за год (преимущественно обеспеченную 9М 2022г из-за ориентации компании на формат жестких дискаунтеров), в квартальном срезе финансовые результаты бизнеса демонстрируют замедление. Выручка росла в рамках показателей инфляции на фоне роста чистых продаж в "Пятерочке" и "Перекрестке", однако EBITDA снизилась ввиду роста издержек, что свойственно для компании в конце года, при этом снижение чистой прибыли было обусловлено ростом чистых валютных потерь", - пишут эксперты.

По их оценке, долговая нагрузка X5 остается низкой, и показатель net debt/EBITDA составляет 1х. Компания также заметила, что не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, что было вполне ожидаемым.

Аналитики банка считают, что в I квартале 2023 года возможно определенное улучшение финансовых показателей на фоне проинфляционных процессов в РФ, и полагают, что потенциал роста бумаг Х5 сохраняется.

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