Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 76,5-78 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 76,5-78 руб./$1, по паре евро/рубль - 81-82,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержать рубль могут налоговые выплаты на текущей неделе, - полагает эксперт. - При этом решение оставить ключевую ставку неизменной не вызовет резких колебаний на финансовом рынке, поскольку было ожидаемо его участниками. Однако ужесточение ДКП на ближайших заседаниях может положительно сказаться на курсе рубля. Вновь в центре внимания - перспективы цифрового рубля в России и грядущий запуск пилотных проектов с ним. Не в пользу евро - заявления о том, что инфляция в еврозоне все еще остается высокой. И, как результат - повышение всех трех ключевых процентных ставок Европейским центральным банком на 50 базисных пунктов. Геополитическая обстановка и риторика мировых лидеров - сегодня по-прежнему один из решающих экономических факторов".

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