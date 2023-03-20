Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2300п в понедельник - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи до уровня 2300 пунктов на торгах в понедельник ввиду вероятной коррекции в акциях Сбербанка после сильного роста котировок в прошедшую пятницу и ухудшения внешнего фона, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

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