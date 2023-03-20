"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boeing с прогнозной ценой $254,4

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boeing Co. с прогнозной стоимостью на уровне $254,4 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цена акций Boeing обладает потенциалом для роста, поскольку снятие пограничных ограничений и реализация отложенного спроса на путешествия способствуют восстановлению мирового пассажиропотока и оказывают благоприятное воздействие на авиастроение. В 2022 году эмитент значительно увеличил поставки гражданских самолетов благодаря глобальному возвращению в эксплуатацию лайнеров модели 737 и устранению недочетов в 787. На фоне роста спроса на гражданские самолеты объем коммерческих услуг сервисного подразделения вернулся к допандемийному уровню. Вместе с тем у Boeing сохраняется стабильный портфель заказов в оборонном сегменте", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Boeing Co. - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и один из крупнейших производителей пассажирских самолетов.

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