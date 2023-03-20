Возможен рост волатильности на валютном рынке РФ на текущей неделе - ПСБ

Возможен рост волатильности на валютной секции Московской биржи на текущей неделе, курс рубля может сместиться в диапазон 74-76 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" по итогам пятничных торгов нормализовалась, при этом курс доллара продолжил свой рост. Давление на позиции рубля оказывает волна "медвежьих" настроений на глобальный товарных рынках, ввиду снижения "аппетита" к риску у инвесторов. Стоит отметить, что рубль слабел не только к доллару, но и к другим ключевым валютам Московской биржи, - пишет эксперт в обзоре. - На утро понедельника рубль предпринимает попытки окрепнуть к доллару. С одной стороны, на текущей неделе поддержку рублю будет оказывать активизация экспортеров на рынке перед налоговыми выплатами, с другой стороны - складывающаяся пессимистичная картина на нефтяном рынке будет сдерживать рубль от заметного укрепления. Мы полагаем, что определяющим событием недели для пары доллар/рубль выступит заседание ФРС в среду, на котором регулятор может удивить рынок. Считаем, что на неделе курс доллара сможет откатиться в более привычный диапазон 74-76 руб./$1".

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