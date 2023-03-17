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17 марта 2023 года 18:46
Акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости - "Мои Инвестиции"
Акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости благодаря высоким темпам роста бизнеса, высокой рентабельности и привлекательной оценке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты указывают на ряд факторов привлекательности покупки акций компании: - В Москве и многих других городах России уже сходит снег, а это значит, что совсем скоро на улицах снова появятся шеринговые самокаты. - Whoosh - лидер только формирующегося рынка кикшеринга в России и пока единственная возможность для широкого круга инвесторов воспользоваться преимуществами его роста. - Компания стала единственным эмитентом, решившимся на проведение первичного размещения акций в 2022 году. Хотя поначалу стоимость акций упала ниже цены размещения (185 руб. за акцию), в начале марта все потери были отыграны, а бумага уже вышла в положительную зону. На взгляд аналитиков телеграм-канала, акции Whoosh сохраняют хороший потенциал роста стоимости благодаря высоким темпам роста бизнеса, высокой рентабельности и привлекательной оценке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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