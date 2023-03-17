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17 марта 2023 года 18:30
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 250 руб
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 250 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 31%, сообщается в комментарии. "Наблюдательный совет банка 17 марта рекомендовал выплатить 25 руб./акцию в качестве дивидендов за 2022 год. Дивидендная доходность такой выплаты - около 13%. Окончательно утвердить выплаты должны на собрании акционеров 21 апреля. Напомним, что дивидендная политика банка предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль за 2022 год составила 270,5 млрд руб. Объявленная выплата оказалась гораздо выше даже 100% прибыли - 565 млрд руб. Получается, что Сбер использовал часть нераспределенной прибыли за 2021 год", - пишут эксперты. Котировки акций банка реагируют ростом. "Обыкновенные бумаги прибавляют 9%, а "префы" - 10%. Они уже вблизи нашего таргета в 200 руб./акцию, - указывают аналитики. - Поэтому повышаем его до 250 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней на горизонте 12 месяцев - 31%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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